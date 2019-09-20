Свет для аборигенов: в "забытую Колумбию" завезли солнечные батареи (видео)
13:11, 20 сентября 2019Мир
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Солнечные панели получили две сотни семей и 9 учебных заведений.
В "забытую Колумбию" завезли солнечные батареи: в местных впервые появилось свет
В муниципалитет Тарайра, что называют «забытая Колумбия», привезли солнечные батареи: у местных впервые появился свет.
Читайте такжеForeign Policy: Будущее Земли будет страшным из-за пяти ключевых проблемКак говорится в сюжете ТСН, местные жители радуются, ведь в их домах воссиял свет. Говорят, теперь им не обязательно просыпаться с первыми лучами солнца, так как заниматься домашними делами, в том числе и готовить еду, они могут в любое время.
Солнечные панели получили две сотни семей и 9 учебных заведений. Их ждали давно, поэтому устроили настоящий праздник в честь знаменательного события.
Как ранее сообщал УНИАН, в Колумбии наркоторговцы хотели провезти 300 килограммов марихуаны в гробу.
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