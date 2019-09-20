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Свет для аборигенов: в "забытую Колумбию" завезли солнечные батареи (видео)

13:11, 20 сентября 2019
Мир
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Читайте такжеForeign Policy: Будущее Земли будет страшным из-за пяти ключевых проблемКак говорится в сюжете ТСН, местные жители радуются, ведь в их домах воссиял свет. Говорят, теперь им не обязательно просыпаться с первыми лучами солнца, так как заниматься домашними делами, в том числе и готовить еду, они могут в любое время.

Солнечные панели получили две сотни семей и 9 учебных заведений. Их ждали давно, поэтому устроили настоящий праздник в честь знаменательного события.

Как ранее сообщал УНИАН, в Колумбии наркоторговцы хотели провезти 300 килограммов марихуаны в гробу.

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Теги: #Колумбия#солнечные батареи