В Колумбии наркоторговцы хотели провезти 300 килограммов марихуаны в гробу (видео)

Сотни килограммов запрещенной травы правоохранители обнаружили, когда осматривали автомобиль.

В Колумбии наркоторговцы пытались провезти через пункт пропуска гроб с марихуаной.

Об этом информирует Голос Америки.

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Сообщается, что правоохранители обнаружили 300 килограммов наркотической травы внутри гроба, когда проверяли автомобиль на пункте пропуска.

Полиция наркотики уже изъяла.

Ранее Колумбию называли домом для выращивания марихуаны, прежде чем наркокартели начали производить более выгодный кокаин.

Как сообщал УНИАН, в Киеве правоохранители задержали наркодилеров, которые изготавливали амфетамин для сбыта военнослужащим.