Олланд собирается встретиться с Путиным и обсудить Украину - СМИ

02:34, 18 апреля 2015
Мир
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Президент Франции Франсуа Олланд намерен обсудить ситуацию в Украине с президентом России Владимиром Путиным, когда они оба будут находиться с визитом в Армении через неделю, 24 апреля.

REUTERS

Об этом сообщил неназванный источник в аппарате главы французского государства, передает Радио Свобода со ссылкой на Агентство Франс-пресс.

В тот деень и Олланд, и Путин будут находиться в Ереване на чествовании сотой годовщины от начала массовых убийств и депортаций армян в тогдашней Османской империи, которые армяне, а также Франция и Россия признают геноцидом армянского народа.

Ранее в пятницу, 17 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял в Москве, что нельзя исключить возможности контактов глав двух государств на берегах программы торжеств, которую запланировала армянская сторона.

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Вероятная встреча может состояться через два дня после того, как Франсуа Олланд встретится с президентом Украины Петром Порошенко в Париже.

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