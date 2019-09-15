цей матеріал доступний українською

Москва пригрозила сбивать израильские самолеты в Сирии

10:39, 15 сентября 2019
Мир
196 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеВ ООН заподозрили войска России, США и Сирии в совершении военных преступлений

Об этом сообщает “Украинская правда” со ссылкой на Jerusalem Post.

"Москва пригрозила, что любые самолеты, которые будут пытаться наносить удары, будут сбиты российскими самолетами или зенитными установками С-400", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что спор между Израилем и РФ относительно авиаударов по целям в Сирии и Ираке продолжается. Недавно председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить президента РФ Владимира Путина игнорировать операции Израиля в Сирии. Однако, по сообщениям СМИ, Путин заявил Нетаньяху, что его страна не позволит наносить никакого вреда военным сирийского режима, так как это противоречит цели РФ - содействовать режиму Башара Асада.

Напомним, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #война в Сирии#Россия в Сирии