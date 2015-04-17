На Забайкалье запретили продажу алкоголя, чтобы не провоцировать новые пожары

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Согласно постановлению, запрет вводится с 18 апреля по 20 апреля включительно.

«Запрет введен в целях недопущения дополнительных возгораний по причине неаккуратного обращения с огнем», – поясняется в пресс-релизе.

Читайте такжеЗа сутки площадь лесных пожаров в Забайкалье увеличилась вдвоеИсключение составляет розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, а также розничная продажа алкогольной продукции организациями и магазинами беспошлинной торговли.

По последним данным, в Забайкальском крае сгорело 203 жилых дома в 18 населенных пунктах на территории 12 районов, а также 284 дачных дома. Из-за пожаров пострадали более 21,6 тысяч человек, 10 человек госпитализированы, пять человек погибли.

Ранее продажу алкоголя на период ЧС запретили в Хакасии.