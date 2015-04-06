Подозреваемый в убийстве Немцова заявил, что впервые услышал его фамилию в день задержания

Один из фигурантов дела об убийстве политика Бориса Немцова Тамерлан Эскерханов не признает вину. Об этом он заявил в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о его аресте, передает ТАСС.

"Я всегда был уверен, что я и моя большая семья живет в демократической стране, где превыше всего закон. Но теперь мне страшно, что творится вокруг - беззаконие. Я никогда не совершал ничего противоправного и сам всегда стоял на страже закона. То, в чем меня обвиняют, я не совершал. Фамилию Немцов я услышал в день задержания - 8 марта", - сказал он.

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Эскерханов в очередной раз заявил о наличии у него алиби. Кроме того, он отметил, что за исключением Дадаева остальных фигурантов дела увидел впервые в зале суда. "Дадаева я видел несколько раз, но ни о чем с ним не договаривался", - заключил он.

Эскерханов попросил суд не заключать его под стражу.

Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля. После его смерти стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне сепаратистов воюют российские войска.

Следствие считает, что основным мотивом в деле об убийстве Немцова есть мотив политической или религиозной ненависти.