Россия сегодня значительно опаснее, чем СССР - Расмуссен

Об этом в интервью Newsweek сказал бывший Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен. Он убежден, что Россия может применить против других стран Европы тактики, которые она отработала в Украине. Отношения между Москвой и Западом достигли наиболее критического уровня со времен Холодной войны на фоне украинского конфликта и постоянных нарушений европейского воздушного пространства российскими военными самолетами, пишет ZN.

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"Россия приняла на вооружение новый подход, который включает в себе традиционные военные кампании, более изощренную информационную войну с помощью пропаганды и кампании по дезинформации с целью повлиять на общественное мнение с помощью финансовых и политических связей внутри НАТО. Мы хорошо знаем о право-радикальных националистических партиях, которые симпатизируют России открыто, и несколько таких "левых" политических сил. Такие партии действуют в Греции, Венгрии, Болгарии и Франции", - сказал Расмуссен.

При этом он добавил, что Греция и новый премьер-министр Алексис Ципрас "играют с огнем", пытаясь подыгрывать российской пропаганде против Европы. По словам бывшего Генсекретаря НАТО, Москва не может спасти греческую экономику, потому что ее собственная экономика разрушена. Только Запад может помочь Афинам удержаться на плаву.

Расмуссен также напомнил, что Россия использует не только приемы "гибридной войны", но и демонстрирует зубы привычным способом, угрожая Западу ядерным оружием.

"Даже во времена СССР коммунистические лидеры колебались, начинать ли говорить о ядерном конфликте. А теперь мы видим открытую дискуссию. Несмотря на это, Россия сегодня значительно опаснее, чем СССР. Советский Союз был более предсказуем, чем нынешнее российское руководство", - сказал Расмуссен.

По его мнению, из-за российской агрессии НАТО останется ключевым гарантом безопасности Европы. Поэтому стоит его развивать и пересмотреть определение термина "атаки", а также условий ответа на них. Он напомнил, что Альянс сделал определенные позитивные изменения и теперь расценивает кибератаки как нападение на союзников. Но стоит учитывать также и на другие "гибридные" методы, которые применяет сегодня Россия.

"Западу не стоит быть наивным. Надо ужесточить методы борьбы против гибридных угроз. Надо больше инвестировать в кибернетическую безопасность, разведку и теснее обмениваться информацией между союзниками, чтобы мы могли в случае необходимости лучше проинформировать наши специальные оперативные силы", - добавил бывший Генеральный секретарь НАТО.