На председателя ЦИК России напали с электрошокером

МВД России возбудило уголовное дело по ч.3.ст.162 УК.

6 сентября ночью на председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову неизвестный напал с электрошокером.

Об этом сообщает Новая газета.

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Нападение произошло в городском округе Истра Московской области. «Нападавший в маске перелез через окно на террасу дома, ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», – говорится в сообщении ЦИК.

МВД России возбудило уголовное дело по ч.3.ст.162 УК.

Здоровью Памфиловой ничего не угрожает. В пресс-службе ЦИК отметили, что самочувствие Памфиловой позволяет ей участвовать в публичных мероприятиях, но подход к прессе отменен.

Как сообщал УНИАН, в России членам избирательных участков накануне выборов проводили «тренинги» по фальсификации голосов.