На председателя ЦИК России напали с электрошокером
13:51, 06 сентября 2019Мир
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МВД России возбудило уголовное дело по ч.3.ст.162 УК.
Нападающий ударил несколько раз Памфилову, а потом убежал / пресс-служба ЦИК России
6 сентября ночью на председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову неизвестный напал с электрошокером.
Об этом сообщает Новая газета.
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Нападение произошло в городском округе Истра Московской области. «Нападавший в маске перелез через окно на террасу дома, ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», – говорится в сообщении ЦИК.
МВД России возбудило уголовное дело по ч.3.ст.162 УК.
Здоровью Памфиловой ничего не угрожает. В пресс-службе ЦИК отметили, что самочувствие Памфиловой позволяет ей участвовать в публичных мероприятиях, но подход к прессе отменен.
Как сообщал УНИАН, в России членам избирательных участков накануне выборов проводили «тренинги» по фальсификации голосов.
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