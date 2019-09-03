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В США сексуальный маньяк подался в полицейские, но был разоблачен

20:40, 03 сентября 2019
Мир
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24-летний Кеннет Томас Боуэн Третий совершал акты насилия недалеко от своего дома / скриншот

Об этом сообщает New York Post.

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В академию Кеннет Томас Боуэн Третий поступил в 2018 году, но за опоздания и постоянную ложь его выгнали через несколько месяцев.

Вскоре полицейские выяснили, что мужчина проходил в деле об одном сексуальном нападении в городке Джонсборо как возможный подозреваемый. Всего в населенном пункте с 2015 года произошла серия из восьми похожих атак.

После этого детективы нашли сходство между фотографией молодого человека и полицейскими зарисовками, а также связали татуировки Боуэна с имевшимися описаниями преступника и получили ордер на взятие ДНК. Анализ подтвердил его связь со всеми нападениями.

Все восемь атак насильник совершил в радиусе трех километрах от дома. Мужчину арестовали в конце августа.

На данный момент ему предъявлены обвинения в семи изнасилованиях и одном эпизоде совершения насильственных действий сексуального характера.

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Теги: #полиция#США#сексуальное насилие