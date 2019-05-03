Основатель популярного во всем мире приложения LinguaLeo убил собственную сестру

Глава Lingualeo, убивший родную сестру, очень давно конфликтовал с ней.

Основатель одного из крупнейших стартапов по изучению языков - приложения LinguaLeo - убил собственную сестру.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Айнур Абдулнасыров по меньшей мере 8 раз ударил ножом в шею родную сестру Эльвиру. Девушка скончалась - в родительском доме Абдулнасыровых, в башкирском селе Дюртюли. Её тело обнаружила мать, Айнур уже задержан, возбуждено дело по статье "Убийство".

Читайте такжеВ Запорожье изнасиловали водителя трамвая

Как сообщается, глава Lingualeo, убивший родную сестру, очень давно конфликтовал с ней.

Эльвира Абдулнасырова была в сложных отношениях с братом состояла на учёте у психиатра, постоянно разговаривала сама с собой, его это сильно бесило. Сам Айнур у врачей не наблюдался, но однажды проходил лечение у психиатра в Казани.

Точно известно об одном из многочисленных семейных конфликтов. В 2006 году Эльвира оскорбила девушку брата, которую он привёл в дом. Мужчина был в бешенстве - сказал, что с сестрой невозможно жить и что он не может привести из-за неё друзей. Что стало причиной рокового конфликта, неизвестно.