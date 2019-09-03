Джонсон потерял большинство в парламенте Великобритании

Проевропейский парламентарий от правящих консерваторов Филлип Ли присоединился к либеральным демократам.

Представитель консерваторов Филлип Ли перешел в ряды Либерал-демократической партии, за что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в Палате общин.

О своем переходе Ли во вторник, 3 сентября, сообщил в Twitter.

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"После длительных размышлений я пришел к выводу, что больше нельзя отстаивать интересы моих избирателей и страны в качестве члена парламента в составе Консервативной партии", - написал Ли.

Как сообщает Deutsche Welle, в результате перехода Филлипа Ли до либеральных демократов премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Борис Джонсон потерял большинство в Палате общин - нижней палате британского парламента.

"Мне обидно за то, что процесс выхода Великобритании из ЕС поспособствовал трансформации этой некогда великой партии в нечто, похожее на узкую фракцию, где "консерватизм" каждого измеряется тем, насколько неблагоразумно член партии хочет выйти из ЕС. Возможно, больше всего разочаровывает то, насколько партия заразилась популизмом и британским национализмом", - написал Филлип Ли.

After a great deal of thought, I have reached the conclusion that it is no longer possible to serve my constituents’ and country's best interests as a Conservative Member of Parliament. My letter to the Prime Minister: pic.twitter.com/0QreSbSdwR — Dr Phillip Lee MP (@DrPhillipLeeMP) September 3, 2019

Как сообщал УНИАН, тысячи демонстрантов 31 августа вышли на улицы городов Великобритании и выступили против спорного решения премьер-министра страны Бориса Джонсона о временном приостановлении работы парламента за недели до Brexit.