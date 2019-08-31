В Великобритании протестовали против решения Джонсона приостановить работу парламента

Тысячи британцев протестуют против решения Бориса Джонсона о временном прекращении работы парламента за считанные недели до выхода страны из ЕС.

Тысячи демонстрантов в субботу, 31 августа, вышли на улицы городов Великобритании и выступили против спорного решения премьер-министра страны Бориса Джонсона о временном приостановлении работы парламента. Об этом сообщает DW.

Люди вышли на демонстрации в Лондоне, в том числе около двух тысяч людей собрались перед домом премьера на Даунинг-стрит и скандировали "Джонсон лжец, как тебе не стыдно!". Аналогичные демонстрации прошли в Манчестере, Йорке, Ньюкасле, в столице Шотландии Эдинбурге и Белфасте в Северной Ирландии, всего около в 30 городах. Участники демонстраций скандировали "остановить переворот" и "позор Борису Джонсону".

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Некоторые протестующие вышли на демонстрации с табличками, на которых было написано "Защищать демократию: противостоять закрытию парламента", "Просыпайся Великобритания!" и "Добро пожаловать в Германию 1933 года".

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил временно приостановить работу парламента страны. Планируется, что парламент приостановит деятельность после дебатов 9 сентября и возобновит ее не раньше 14 октября.