Эксперт: Власти РФ прекрасно знали о высокой опасности масштабных пожаров в Хакасии

Об этом сообщает Росбалт.

"Когда случаются человеческие жертвы из-за традиционного пала травы, это абсолютно ненормальная ситуация. Поджог сухой прошлогодней травы в республике Хакасии происходит ежегодно. В этот раз сильный ветер привел к масштабной трагедии, которой могло не произойти, если бы заранее были приняты необходимые меры на федеральном и региональном уровнях", — заявил Куксин.

По словам Куксина, региональные власти прекрасно знали, что традиция весенних поджогов травы в Хакасии очень сильна: люди занимаются уборкой и поджигают траву не только вокруг своих участков, но и на кладбищах и полях. Усиление ветра и солнечная погода должны были насторожить местные власти. Поэтому превентивные меры необходимо было принять заранее.

"Ситуация была прогнозируемая, о ней говорили не первый год и общественные организации, и многие государственные структуры", — заявил руководитель противопожарной программы "Гринпис".

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Куксин назвал меры предотвращения масштабных пожаров: на федеральном уровне признать проблему бесконтрольных выжиганий и вовремя вводить инструменты, которые давно работают – это особый противопожарный режим и режим ЧС.

В Хакасии сегодня объявлен день траура по погибшим в результате страшных пожаров, охвативших регион. По данным Следственного комитета России, огненная стихия унесла жизни 23 человек, почти 500 местных жителей попали в больницы с ожогами и отравлениями угарным газом. Пламя уничтожило почти 1300 домов.