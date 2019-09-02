Fox News: Начало Третьей мировой войны не так уж невозможно

Существует три фактора, которые могут в ближайшие годы запустить цепную реакцию катастрофических событий.

Самый кровавый конфликт в истории человечества начался 80 лет назад. Первого сентября 1939 нацистская Германия вторглась в Польшу. Великобритания и Франция выступили в защиту жертвы. С этого началась Вторая мировая война, жертвами которой стали около 85 миллионов человек.

Но возможна ли Третья мировая война? Об этом на страницах Fox News пишет директор корейской программы в центре National Interest и исполнительный директор одноименного издания Гарри Казианис.

Он напоминает, что после 1945 года в мире было много войн. Но великие державы не вступали больше в открытый конфликт между собой с тех времен. Лидеры знают, что если дело дойдет до применения ядерного оружия, страшные жертвы Второй мировой войны будут казаться даже не такими уж и большими в сравнении.

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Однако, никто не может предсказать будущее или сказать наверняка, что Третья мировая война точно невозможна. Региональные войны или кризисы могут взорваться и привести к спирали непредсказуемых событий и реакций, которые выйдут из-под контроля. Сегодня на планете есть ряд горячих точек, где нечто подобное может произойти.

Китай теперь, кажется, все больше добивается установления своего доминирования в Азии, чтобы создать собственную сферу влияния. При этом он строит тираническое правление для своих граждан, на что указывают попытки подавить протесты в Гонконге, участники которых требуют свободы.

Президент России Владимир Путин досих по оплакивает СССР. Он модернизировал Вооруженные силы РФ и устроил войны против Украины, Молдовы и Грузии. Все эти страны когда-то были частью Советского Союза. В то же время, силы России и НАТО ежедневно испытывают друг друга в воздушном и морском пространстве. Учитывая то, что обе стороны активно работают над восстановлением опасных ракет, которые ранее были запрещены, нельзя сказать наверняка, не выйдет ли ситуация из-под контроля.

«Годовщина начала Второй мировой войны должна напоминать человечеству о жертвах и героизм «величайшего поколения». И эта дата должна послужить как напоминание для всех лидеров стран мир остается опасным местом, в котором одна искра может мгновенно перерасти в смертельный конфликт», - говорится в статье.

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Конечно, нельзя забывать и о Северной Корее. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели три исторические встречи. Но Пхеньян до сих пор не закрыл свою программу разработки ядерного оружия и ракет. Недавно он даже восстановил испытания ракет короткой дальности.

К сожалению, вероятность вооруженного конфликта в мире с участием США исключать нельзя. На самом деле, в ближайшие годы нужно очень осторожно следить за тремя пространствами, чтобы Третья мировая война не началась.

Первое из них - киберпространство. Третий глобальный конфликт может вспыхнуть на просторах, которые даже не существовали во времена Второй мировой войны. Ни одна сделка или международный орган не следит за поведением стран в интернете. Поэтому киберпространство стало «Диким западом» 21 века, где нет никаких правил и идет ожесточенная борьба за доминирование. Хакеры воруют разведывательные данные, интеллектуальную собственность, а также военные технологии. Это может перерасти в атаки, выводящие из строя системы электропередачи, погрузив города в темноту на целые недели или месяцы. Последствия таких операций нанесут катастрофический ущерб.

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Нельзя исключать возможность того, что агрессивная страна или террористическая группа зайдет слишком далеко и сделает трагическую ошибку, из-за которой использование кибероружия приведет к гибели невинных людей или серьезному ущербу для глобальной экономики. Это может привести к случайному или преднамеренному ответному удару с помощью военной силы. В таком случае может начаться первая мировая кибервойна, которая приведет к ужасным последствиям в реальном мире.

Второе пространство - это торговая война между США и Китаем, способная перерасти в тип конфликта, «во время которого стреляют». Страшно даже представить вероятность того, что две крупнейшие в мире экономики стоимостью 32 трлн долларов начнут стрелять друг в друга. История говорит, что это вполне возможно.

Китай уже объявил экономику своим «ключевым интересом». Это означает, что Пекин готов биться за сохранение своего успеха. Если китайско-американская торговая война усугубится до точки, в которой китайские лидеры почувствуют неизбежность рецессии, Пекин может решиться на применение армии, если надо. В таком случае Китай может пойти на агрессивные действия в Южно-Китайском море, потребовать подчинения Тайваня или даже атаковать критически важные торговые спутники на орбите Земли, чтобы навредить американской экономике и армии.

Ответ США может привести к войне в Азии, в которую, без сомнения, будут втянуты главные союзники США в регионе. Это станет глобальным кризисом эпических масштабов.

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Третье пространство - это Корейский полуостров. Ким Чен Ын может нарушить свои вербальные обещания президента Дональду Трампу и перейти к испытанию и производству межконтинентальных ядерных ракет. Это будет означать, что в руках Пхеньяна мощное оружие, способное донести ядерные заряды в США. В ответ Трамп может приказать нанести удар по КНДР, чтобы уничтожить этот арсенал раз и навсегда.

Если США и Северная Корея начнут ядерный конфликт, миллионы людей погибнут. Другие региональные конфликты тоже могут усилиться и выйти из-под контроля. А все потому, что глобальный мир - очень хрупкий ресурс. Одно неправильное движение может запустить цепную реакцию, кульминацией которой станет сброс ядерных бомб. Остается только надеяться и молиться, что Третья мировая война будет и дальше только ночным кошмаром, который никогда не станет реальностью. А следующие поколения никогда не будут отмечать годовщины ее завершения.