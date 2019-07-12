The Guardian: Путин реабилитирует Сталина и СССР, потому что не видит будущего России

Архив артефактов со времен жестокого сталинского режима должен стать доказательством, которое перечеркнет взгляды российского автократа на так называемое «героическое» прошлое Советского Союза.

1989-му году были присущи большие ожидания. В России рок-группа «Кино» пела: «Мы ждем перемен!». На крупных массовых демонстрациях на улицах Москвы миллионы людей требовали свободы и демократии. Эра Горбачева принесла целую волну изменений. И люди еженедельно наблюдали невероятные события: они разбирали газеты, поглощали каждое слово по телевидению, а с каждым днем чувствовали себя все более живыми и свободными.

Многие также понимали, что для того, чтобы изменить гнилую советскую систему, нужно также знать правду о сталинском прошлом. Того же года была основана правозащитная организация «Мемориал», которая объединила сотни активистов со всего СССР. Некоторые из них побывали в ГУЛАГ. Другие были диссидентами, которые только что вернулись из трудовых лагерей или ссылки. Таким был ядерный физик Андрей Сахаров.

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«Миссия была четкой: мы хотели вернуть память о жертвах Сталина и сделать ее публичной», - пишет на страницах The Guardian сооснователь организации «Мемориал» Ирина Щербакова.

«Весной 1989 года произошло нечто, что я не могла себе представить даже и в самых смелых мечтах. Меня пригласили в институт истории и архивов в Москве выступить с речью перед студентами о судьбе бывших узников ГУЛАГ. После этого один из них спросил меня, встречала ли я в реальной жизни сторонника Сталина. Моей первой реакцией был смех. Но потом я сделала паузу и подумала: неужели мы наконец достигли точки во времени, когда 20-летние думают, что больше не существует никаких сталинистов?», - вспомнила она.

Через тридцать лет тот момент автор вспоминает «с горьким чувством». В начале 1990-х годов посетители приходили в небольшой дом, где находился офис организации «Мемориал». Они приносили документы, мемуары о тюрьмах и трудовых лагерях, письма из ГУЛАГа, небольшие записки, которые были выброшены из вагонов и только чудом добрались до своих адресатов. Другие объекты из ГУЛАГа включали деревянные лагерные чемоданы, куртки узников с номерами, кривые ложки и миски. Посетители приносили рукописные книги и рисунки, которые они смогли спрятать во время обысков их камер. В результате был создан архив организации «Мемориал», коллекция тысяч фрагментов семейных воспоминаний.

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«В то время мы думали, что это было начало длительного процесса и что наши новые политические лидеры осознали, что разобраться с прошлым – это ключевая задача. Но реформаторам недоставало интереса к истории. Они спешно бросились строить рыночную экономику. Они не видели связи между успешными экономическими реформами и необходимостью зарождения активного гражданского общества. Правительство Бориса Ельцина вспоминало о советских политических репрессиях лишь перед выборами, чтобы отбиться от коммунистов», - говорится в статье.

Довольно скоро из-за жесткого экономического кризиса «демократия» стала ругательным словом для россиян. Они были разочарованы и чувствовали, что реформы на самом деле не проводились. Российское общество погрязло в усталости и безразличии. Преступления Сталина оказались настолько страшными, что люди не хотели тратить время на то, чтобы думать о них. В середине 1990-х годов начала появляться ностальгия за советским прошлым. Серость эры Леонида Брежнева с ее пустыми полками магазинов стала ассоциироваться с мирными временами изобилия. И постепенно произошло то, что казалось невозможным во времена «перестройки»: тень Сталина вновь нависла над страной.

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Приход Владимира Путина к власти происходил на фоне новой версии патриотизма, основанного на «героических» и «светлых» аспектах советского прошлого. Имидж Сталина как сильного лидера, который одержал победу во Второй мировой войне и привел СССР к статусу супердержавы, снова возродился. Телевизионная пропаганда работала изо всех сил, чтобы создать этот имидж. Миллионы погибших от политических репрессий были вытеснены на маргинальный уровень коллективного сознания.

Сегодня освобождение Восточной Европы, которое состоялось в 1989 году, падение Берлинской стены и конец Холодной войны россияне рассматривают как поражение или даже катастрофу. И это не удивительно, учитывая то, что Путин назвал распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой» 20-го века. Сегодня лицо Сталина на билбордах, на стенах в метро, в витринах магазинов. Десятки памятников ему вновь появились по всей России.

Дело не в том, что россияне забыли о прямой связи между именем Сталина и политическими репрессиями, от которых пострадала почти каждая семья. Они скорее не хотят задумываться над террором, над тем, кто его устроил или какая логика стояла за ним. Они не готовы признать, что на этом была основана вся система.

«Нынешняя глорификация наших побед и отмывание Сталина стало возможным потому, что у современной России, на самом деле, нет никакой концепции относительно своего будущего. В какой стране мы хотим жить? В стране, которая «встала с колен» и идет своим особым путем? Но что это за путь такой? Идеологи Кремля не смогли ничего из этого четко прописать», - говорится в статье.

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Автор добавляет, что сегодня не удается вспоминать 1989 год без глубокого ощущения упущенной возможности и разбитый надежд. В первые годы Путина молчаливое большинство променяло возможность получить свободу на обещания «стабильности», а впоследствии – на национальную гордость «великой Россией», силой, которая перечеркивает границы вокруг себя и чувствует себя крепостью в осаде.

«С каждым днем наша свобода сокращается так же быстро, как она расширялась 30 лет назад. «Мемориал» стал единственной организацией, которая десятилетиями неутомимо и без правительственной поддержки работала над сохранением памяти. В 2016 году власти назвала ее «иностранным агентом», как и другие неправительственные организации. Один из наших историков из Карелии – Юрий Дмитриев – провел в тюрьме почти три года из-за сфабрикованных обвинений. А правозащитник Оюб Титиев был осужден за его работу в Чечне», - пишет Щербакова.

Она добавляет, что полностью переписать историю не удастся. Путин может быть в центре внимания во всем мире. Но для многих в России очевидно, что страна не сможет вернуться к демократии, если она не осудит Сталина и ту систему, которую он создал.