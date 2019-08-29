Скафандры без ширинки: российские космонавты не смогут помочиться на автобус перед стартом

В свое время для российских космонавтов сделали специальную ширинку в скафандрах ради соблюдения "традиции".

Экипаж российского корабля "Федерация" не сможет помочиться на автобус перед стартом из-за новых скафандров без ширинки.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на комментарий гендиректора "Звезды" Сергея Позднякова.

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"Я не знаю, как это будет происходить – у нас ширинки нет. Надо дополнение в технические задачи", – сказал он журналистам на брифинге.

В случае, если заказчик захочет, предприятие готово добавить ширинку в скафандр, отметил Поздняков.

"Есть техническое задание. Там нигде не прописано, что надо помочиться на колесо. Более того, когда космонавты надевают скафандры на Байконуре, наши люди помогают их надевать, проверяют на герметичность. Потом едут на автобусе, останавливаются под горой, и происходит история, известная со времен Гагарина", – пояснил Поздняков.

"У космонавтов есть традиция перед стартом выйти из автобуса, чтобы помочиться на его колесо. Традицию заложил Юрий Гагарин. Для этого у космонавтов на нынешнем поколении скафандров "Сокол-КВ-2" есть специальная шнуровка", – поясняет российское издание.

Как сообщал УНИАН, в России утверждают, что некоторые из экземпляров стратегической российского оружия не находятся на боевом дежурстве, поэтому пересмотр Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений невозможен.