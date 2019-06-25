Мужчина обокрал космодром Байконур, ранены полицейские
Гражданин Казахстана пробрался на космодром Байконур и похитил российское имущество. Об этом сообщил следственный отдел на Байконуре на своем сайте.
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Уточняется, что хищение произошло с территории базы «Жилищное хозяйство» на площадке №9. Прибывших полицейских чуть не сбил выезжающий с базы грузовик, который попытался скрыться в ближайшем поселке.
Когда автомобиль заехал во двор частного жилого дома, хозяин жилья принялся забрасывать сотрудников полиции камнями, а после ударил одного головой в лицо, а второго попытался задушить.
Прибывшему подкреплению удалось задержать вора и дебошира. Возбуждены уголовные дела о краже и применении насилия к представителям власти.