В сети появился первый предвыборный ролик Клинтон

Это видео делает упор на семейных ценностях и на том, что каждый американец должен к чему-то стремиться, передает ТСН.

При этом авторы ролика учитывают расовые различия в США - в видео выступают белые, афроамериканцы, азиаты и латиноамериканцы. Последние говорят на испанском языке.

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На видео представлены практически все слои населения, которые будут потенциальными избирателями - студенты, пенсионеры, супруги, которые ждут ребенка, бизнесмены, которые только-только открыли предприятие.

"Американцам каждый день нужен кто-то, кто будет отстаивать их интересы, и я хочу быть этим человеком. И вы можете сделать больше, чем просто пройти мимо. Вы можете идти вперед и быть впереди. Потому что когда сильная семья - сильная Америка", - заявила Клинтон.