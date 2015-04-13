Актриса Гвинет Пэлтроу попытается прожить неделю на $29

Как свидетельствует опубликованная в Twitter фотография, Пэлтроу, славящаяся своим безупречным стилем и стройной фигурой, купила исключительно полезные продукты - нешлифованный рис, черную фасоль, дюжину яиц, различные виды зелени, помидор, авокадо, лук, чеснок и даже семь лаймов. Между тем, в список не вошли никакие молочные и мясные продукты, передает ТАСС.

Актриса проводит эксперимент в рамках акции, цель которой - доказать, что прожить на $4,3 в день практически невозможно, в связи с чем необходимо увеличить финансирование программы льготной покупки продуктов. Поучаствовать в акции Пэлтроу пригласил ее друг, знаменитый американский шеф-повар Марио Батали.

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Пользователи соцсетей не замедлили прокомментировать список продуктов актрисы. "Хотел бы я посмотреть, как из этих продуктов можно неделю готовить нормальную еду. Пэлтроу совершенно оторвана от реальности", - написал один из них.

Звезда фильма "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998) придерживается строгой диеты и ведет собственный блог под названием Goop, в котором учит поклонников, как правильно питаться.