В Турции приземлились уже шесть самолетов с элементами российских комплексов С-400

Седьмой самолет с компонентами российских ЗРК должен приземлиться в течение дня.

Уже шестой самолет с элементами ЗРК С-400 приземлился на авиабазе «Мюртед» под Анкарой.

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Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции. Отмечается, что седьмой самолет должен приземлиться в течение дня.

Напомним, в декабре 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подписании контракта с Россией на поставку ЗРК С-400. Данное решение вызвало острую реакцию в США.

Ранее сообщалось, что команда президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций, которые планируют ввести, чтобы наказать Турцию за покупку российской системы противоракетной обороны С-400.