Европа отказалась от российских космических кораблей

Европейцы будут летать на современных американских кораблях.

Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от российских ракет "Союз-ФГ", которыми отправляли астронавтов на международную космическую станцию (МКС)

Об этом сообщает Интерфакс-Россия со ссылкой на комментарий постоянного представителя ЕКА в России Рене Пишель.

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"В ближайшее время наши астронавты будут летать на американских кораблях", – сказал Пишель в своем выступлении на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.

Он подчеркнул, что это связано с тем, что европейские астронавты летают за американскими квотами. Европейцы договорятся с Россией о возобновлении полетов на "Союзах" при условии "перекрестных полетов".

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы США продвигаются в направлении принятия на вооружение наиболее сокрушительного лазера из ныне известных. Система под названием Indirect Fires Protection Capability - High Energy Laser (IFPC-HEL) будет иметь мощность в 250-300 киловатт.