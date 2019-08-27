Foreign Policy: Россия не способна построить грозное оружие, которым хвастается

Эксперты сомневаются, что у Москвы есть деньги или техническое ноу-хау, чтобы построить обещанный Путиным мощный арсенал.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин, кажется, подтвердил то, что многие международные эксперты уже давно подозревали: смертельный взрыв на военном полигоне в северном российском регионе и повышение уровня радиации произошли из-за проблем во время испытаний нового передового оружия.

Российский автократ не уточнил, о каком именно образце вооружения идет речь. Но ряд доказательств свидетельствует, что эта крупнейшая ядерная авария со времен «Фукусимы» связана с ракетой 9М730 «Буревесник». Предположение еще раз подтвердились, когда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что испытания были связаны с разработкой ракеты с ядерным двигателем, - пишет Foreign Policy.

Но далеко не все убеждены, что взрыв произошел именно из-за испытания ракеты. Эксперт по России в CNA Майкл Кауфман сказал, что хоть авария связана с ядерным реактором для военного применения, вряд ли он был предназначен для ракет «Буревестник».

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«У России есть несколько проектов разработки ядерного вооружения», - сказал Кофман, добавив, что аварийный реактор мог предназначаться для какого-то другого оружия, а не для ракеты. Какой бы ни была причина взрыва, эксперты по вопросам контроля вооружений скептически относятся к тому, что у России есть деньги и техническое ноу-хау, чтобы действительно построить хваленый «Буревестник».

«Может они просто делают все методом тыка и смотрят, что сработает. Но я не думаю, что это к чему-то приведет», - говорит заместитель директора Проекта ракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований Аян Уильямс. Он сомневается, что Москва вообще способна разработать и построить что-то вроде «Буревестника».

«Дело в самом новаторстве. Ни одна страна даже не думала о чем-то подобном. Такое оружие технологически не обосновано и, вероятно, чрезвычайно дорогое в долгосрочной перспективе», - сказал Уильямс.

Во всяком случае, все разговоры Путина о крылатых ракетах с ядерными двигателями, способных преодолеть ПРО США, были частью кампании по восстановлению статуса крупного международного игрока для России. Издание напоминает, как в марте 2018 Путин заявил о разработке новых образцов российского ядерного оружия и даже показал анимационное видео, на котором одна из ракет летит во Флориду.

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«Думаю, в широком смысле речь идет о том, что Россия очень боится системы противоракетной обороны США», - считает директор программы по ядерной политики Carnegie Endowment for International Peace Джеймс Актон.

Путин уже давно обещает россиянам восстановить «величие» страны на международной арене. Но без экономической силы и населения, как у соседнего Китая, или дипломатических связей, как у США, российский ядерный арсенал начал играть преувеличенную роль в понимании Москвы, что значит быть «великой державой».

«Если бы у России не было ядерного оружия и относительно современных военных систем, что у нее осталось бы?» - говорит Уильямс.