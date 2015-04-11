Заседание Саммита Америк с участием Кубы началось в Панаме

Пленарное заседание Саммита Америк - первого с участием Кубы - началось в столице Панамы, первым выступающим на встрече стал колумбийский лидер Хуан Мануэль Сантос.

Об этом сообщает РИА Новости.

В саммите принимают участие лидеры 33 государств региона, всего же в столице Панамы представлены делегации 35 стран. Одними из основных тем саммита являются сближение Кубы и США, а также осложнившиеся отношения Вашингтона и Каракаса.

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Ожидается, что после Сантоса на саммите выступят лидер Мексики Энрике Пенья Ньето и президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер. Ожидаются также выступления президента США Барака Обамы и лидера Кубы Рауля Кастро. Кроме того, выступят лидеры Бразилии, Эквадора, Боливии и Панамы. Вторая часть пленарного заседания будет открыта выступлением лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

На полях саммита ожидается целый ряд двусторонних и многосторонних встреч, но центральным событием станет намеченная в субботу встреча лидеров Кубы и США. Перед открытием саммита они пожали друг другу руки и провели короткую непринужденную беседу.