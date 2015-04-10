В Панаме впервые за 50 лет встретились главы внешнеполитических ведомств США и Кубы

11:59, 10 апреля 2015
Мир
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Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес провели закрытые переговоры после прибытия на саммит обеих Америк в столице Панамы.

REUTERS

Это самый высокий уровень представительства в диалоге двух стран за более чем 50 лет, передает Радио Свобода.

Стороны договорились «продолжать работать, чтобы решить вопросы, которые остались», сообщил неназванный американский дипломат.

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Никаких официальных встреч между Обамой и президентом Кубы Раулем Кастро на саммите не запланировано, но Белый дом сообщил, что пути лидеров, безусловно, пересекутся.

Саммит обеих Америк происходит на фоне улучшения отношений между Кубой и США. Официальные представители Гаваны впервые принимают участие в этом мероприятии.

Ранее УНИАН сообщал, что Госдеп рекомендовал исключить Кубу из списка спонсоров терроризма.

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