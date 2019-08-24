Президент Европейского совета Дональд Туск отметил, что лидерам страны «Большой семерки» в последние годы сложно найти общий язык.

Президент Европейского совета Дональд Туск считает, что нынешний саммит G7 может быть последним шансом на восстановление единства в рамках группы.

Об этом Туск сказал на пресс-конференции во французском городе Биарриц перед началом саммита лидеров стран "Большой семерки", который состоится 24-26 августа.

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"Это еще один саммит G7, на котором предполагается сложное испытание относительно единства и солидарности свободного мира и его лидеров", - отметил Туск.

По словам президента Евросовета, он не уверен, смогут ли лидеры страны G7 найти общие решения в ответ на серьезные глобальные вызовы.

«Или члены группы будут сосредоточены на бессмысленных спорах друг с другом», - отметил он.

Туск отметил, что лидерам страны «Большой семерки» в последние годы сложно найти общий язык.

"Это, возможно, последний момент, чтобы восстановить наше политическое сообщество", - подчеркнул он.