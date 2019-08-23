Устали отмывать: Чехия предлагает России забрать памятник советскому маршалу

Жители Праги уже объединились в отдельную инициативу против установленного советскому маршалу памятника.

Районная администрация Праги-6 готовит письмо в посольство России с предложением забрать памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Об этом в интервью Радио Чехии сообщил староста Праги-6 Ондржей Колар.

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"Сейчас мы готовим письмо в посольство, в котором будем призывать их к переговорам и повторим наше предложение, сделанное еще два с половиной года назад, чтобы они перенесли памятник Коневу на территорию посольства", – сказал он.

Колар уверен, что чехам вряд ли понравится идея перелезать через забор диппредставительства и обливать Конева краской.

"Если русские не согласятся, мы будем вести переговоры с другими субъектами – Военно-историческим институтом, музеем тоталитаризма, который может появиться в Праге", – добавил староста.

По словам Колара, чехи уже объединились в отдельную инициативу против Конева, а обслуживание самого памятника тоже стоит денег. При этом он отметил, что отмывать маршала от краски, которую нанесли недавно, уже не станут.

Как сообщал УНИАН, неизвестные вандалы в который раз облили краской памятник маршалу СССР Ивану Коневу в столице Чехии - Праге.