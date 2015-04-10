Госдеп рекомендовал исключить Кубу из списка спонсоров терроризма
09:26, 10 апреля 2015Мир
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Госдепартамент США рекомендовал президенту Бараку Обаме исключить Кубу из списка стран, которых власти США считают спонсорами терроризма.
США и Куба налаживают отношения / minval.az
По словам члена комитета по международным делам Сената США Бена Кардина, рекомендация может стать важным шагом на пути к установлению более продуктивных отношений с Кубой, сообщает Российская служба Би-Би-Си.
Исключение Кубы из "террористического списка" даст возможность обеим странам вновь открыть свои посольства в Вашингтоне и Гаване.
Читайте такжеНа Кубе заработал американский сервис бронирования жильяТем временем Барак Обама и глава Кубы Рауль Кастро намерены провести первую официальную встречу в рамках "Саммита Америк", проходящего в Панаме.
Ранее руководство Кубы ни разу не допускалось к участию в саммите.
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