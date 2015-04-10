Госдеп рекомендовал исключить Кубу из списка спонсоров терроризма

По словам члена комитета по международным делам Сената США Бена Кардина, рекомендация может стать важным шагом на пути к установлению более продуктивных отношений с Кубой, сообщает Российская служба Би-Би-Си.

Исключение Кубы из "террористического списка" даст возможность обеим странам вновь открыть свои посольства в Вашингтоне и Гаване.

Читайте такжеНа Кубе заработал американский сервис бронирования жильяТем временем Барак Обама и глава Кубы Рауль Кастро намерены провести первую официальную встречу в рамках "Саммита Америк", проходящего в Панаме.

Ранее руководство Кубы ни разу не допускалось к участию в саммите.