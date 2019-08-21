США и Румыния стремятся усилить оборону в Черном море

Лидеры США и Румынии заявляют, что регион Черного моря имеет стратегическое значение для трансатлантической безопасности.

Президенты Соединенных Штатов Америки и Румынии Дональд Трамп и Клаус Вернер Йоганнис заявляют, что обе страны стремятся укрепить позицию обороны и сдерживания в регионе Черного моря в рамках Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом говорится в совместном заявлении президентов по итогам встречи в Вашингтоне, говорится в сообщении Белого дома.

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"Наши государства осуществляют упорные усилия по модернизации наших вооруженных сил и выполнению наших обязательств в рамках НАТО по распределению бремени (в надлежащем финансировании сектора безопасности и обороны на уровне не менее 2% ВВП - УНИАН). Наши военнослужащие стоят бок о бок для защиты свободы и стремятся усилить нашу позицию обороны и сдерживания на восточном рубеже, в том числе в Черном море, которое имеет стратегическое значение для трансатлантической безопасности", - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля в Вашингтоне страны НАТО согласовали меры по усилению безопасности в Черноморском регионе. Альянс продолжит оказывать помощь Украине и Грузии в подготовке военно-морских сил и сил береговой охраны.

"Мы согласовали пакет мер, направленных на улучшение нашей осведомленности о ситуации и усиление нашей поддержки одновременно Грузии и Украины в таких направлениях, как подготовка военно-морских сил и береговой охраны, визиты в порты, обучение и обмен информацией. Это будет укреплять наше, уже тесное, сотрудничество ", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.