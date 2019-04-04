Страны НАТО согласовали меры по усилению безопасности в Черном море

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг подчеркивает, что страны Альянса согласовали меры по усилению безопасности в Черноморском регионе.

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Вашингтоне в рамках заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО по случаю 70-летия создания Альянса.

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"Россия применила силу, чтобы незаконно аннексировать украинский Крым и продолжает усиливать свое военное присутствие во всем регионе. Мы призываем Россию освободить украинских моряков и суда, которые она захватила в прошлом году", - подчеркнул он.

Генсек Альянса сообщил, что страны-члены намерены усилить поддержку Украины и Грузии.

"И мы обсудили, что еще мы можем сделать для того, чтобы усилить нашу безопасность в регионе Черного моря. Мы согласовали пакет мер, направленных на улучшение нашей осведомленности с ситуацией и усиление нашей поддержки одновременно Грузии и Украины в таких направлениях как подготовка военно-морских сил и береговой охраны, визиты в порты, обучение и обмен информацией. Это будет укреплять наше уже тесное сотрудничество", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что НАТО будет сохранять внимание и присутствие "в этом жизненно важном регионе".