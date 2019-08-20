Süddeutsche Zeitung: В Германии большинство хочет отмены санкций против России

При этом, немцы больше доверяют Путину, чем американскому президенту.

Опрос, проведенный институтом YouGov в Германии, показал, что лишь 23% жителей страны поддерживают сохранение санкций против России, которые были введение в качестве наказания за войну против Украины. Более половины респондентов высказались за отмену экономического давления на Кремль.

Как пишет Süddeutsche Zeitung, 21% опрошенных сказали, что санкции нужно отменить немедленно, а 32% выступили за постепенный процесс. 24% не смогли сформулировать свое мнение по поводу санкций.

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В Восточной Германии их поддержка особенно низкая. В федеральной земле Саксония-Анхальт экономическое наказание для России хотят сохранить лишь 8%, в Бранденбурге – 11%, а в Саксонии – лишь 12%.

Издание напоминает, что санкции ЕС против России за кровавую войну против Украины оставались в силе пять лет. Их действие было продлено до конца января 2020 года. В ответ Москва тоже ввела свои ограничена против Евросоюза. Восточный комитет экономики Германии оценивает немецкие убытки от санкций в миллиарды евро.

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Министр иностранных дел Гайко Маас в среду отправится в Россию, где встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Война в Украине будет одной из главных тем их разговора. Напряжение в отношениях между НАТО и Россией значительно усилилось из-за конфликта на украинском Донбассе. Вместе с тем, опрос YouGov показал, что угрозу со стороны России испытывают 40% немцев. 50% считают, что Москва им не грозит.

Также президент России Владимир Путин в глазах немцев кажется лидером, который больше достоин доверия, чем президент США Дональд Трамп. Лишь 6% больше доверяют американскому лидеру, в то время как 27% опрошенных доверяют Путину. 37% ответили, что относятся к обоим президентам одинаково.