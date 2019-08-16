Аварийная посадка самолета в Подмосковье: половина пассажиров отказались лететь в Крым

Всего на борту находились 226 человек и семь членов экипажа.

Половина пассажиров лайнера A321 "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку в Подмосковье, отказались лететь в оккупированный Крым.

Как следует из сообщения авиакомпании, им будет оформлен возврат билетов, передает РБК. Кроме того, пассажиры получат компенсацию в размере 100 тыс. руб.

Судя по сообщению "Уральских авиалиний", речь идет об отказе 154 человек - ранее 15 августа в Симферополь двумя рейсами отправились 72 пассажира. Всего на борту находились 226 человек и семь членов экипажа.

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Однако позднее ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного аэропорта написал, что в оккупированном Крыму приземлился еще один рейс, где находятся еще 60 пассажиров А321. По данным агентства, ранее в Симферополь направились 65 человек. В таком случае число отказавшихся составляет 101 человек.

Как сообщал УНИАН, самолет А-321 "Уральских авиалиний", на борту которого находились 233 человека, совершил экстренную посадку посреди кукурузного поля в Подмосковье.

Во время взлета лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из них загорелся. Лайнер летел в оккупированный Симферополь.

После аварийной посадки к врачам обратились 76 человек, из них 19 детей.