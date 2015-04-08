В Японии развернули борьбу с трудоголиками: введен 4-часовой рабочий день и запрет работать вечером

Трейдинговая компания Itochu начала кампанию по привлечению новых сотрудников более ранним началом и окончанием рабочего дня, пишет Новое Время со ссылкой на Financial Times.

Кроме того, производитель принтеров Ricoh запретил работать после 8 вечера, а сеть одежды Uniqlo намерена ввести 4-часовой рабочий день для тех, кто решил больше времени заниматься личной жизнью.

"Даже за меньшее число часов мы готовы платить бóльшую зарплату тем, кто достигает лучшего результата. Более продолжительный рабочий день не всегда ведет к более высокому качеству работы", - пояснил изданию CEO Fast Retail Тадаши Янаи.

Читайте такжеЯпония предложила включить завещания камикадзе в список ЮНЕСКО

Власти Японии намерены поддержать инициативу. С октября вступит в силу запрет на работу после 22:00 для сотрудников Минздрава. Ранее ведомство пыталось выгонять сотрудников домой, выключая свет в офисах, но план не сработал.

В парламент на днях подали законопроект, который обязывает работающих японцев уходит в отпуск минимум на пять дней в году.

Опрос компании Experia показал, что в 2014-м японцы использовали только половину положенных дней отпуска, что стало худшим показателем в мире после Южной Кореи.