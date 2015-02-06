В Японии внедрят принудительные оплачиваемые отпуска

Цель такого нововведения – уменьшить последствия ненормированного рабочего дня на психическое и физическое здоровье граждан, передает Новое время со ссылкой на China Post.

Согласно результатам исследования министерства труда Японии, в 2013 году работники использовали в среднем девять из 18 дней отпуска и только один из шести сотрудников использовал неоплачиваемый отпуск.

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Японский трудоголизм часто подвергается критике за негативное влияние на здоровье трудящихся и высокий уровень смертности и самоубийств от переутомления и стресса. В японском языке даже появился термин, обозначающий это явление – karoshi.

В то же время, власти надеются, что наличие выходных подстегнет японцев к активному проведению досуга и трате денег, что будет иметь положительное влияние на экономику страны.

Ранее УНИАН сообщал, что в Японии семье трудоголика-самоубийцы выплатят полмиллиона долларов компенсации.