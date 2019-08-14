Аэропорт Гонконга получил судебный ордер на выдворение протестующих
Суд выдал администрации международного аэропорта Гонконга ордер, позволяющий выдворить протестующих из терминала, где из-за протестов отменили авиарейсы.
Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на South China Morning Post.
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Отмечается, что ордер на разгон демонстрантов с территории аэропорта был получен вечером 13 августа. Пока нет информации о том, какие именно действия он позволяет делать в отношении протестующих, чтобы вывести их из здания.
Формально судебный запрет вступит в силу после того, как его вывесят в публичном месте на территории аэропорта.
Как сообщал УНИАН, 12 августа международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за массовых акций протеста.