Аэропорт Гонконга получил судебный ордер на выдворение протестующих

Какие именно действия позволяет совершать в отношении участников акции протеста ордер, пока неизвестно.

Суд выдал администрации международного аэропорта Гонконга ордер, позволяющий выдворить протестующих из терминала, где из-за протестов отменили авиарейсы.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на South China Morning Post.

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Отмечается, что ордер на разгон демонстрантов с территории аэропорта был получен вечером 13 августа. Пока нет информации о том, какие именно действия он позволяет делать в отношении протестующих, чтобы вывести их из здания.

Формально судебный запрет вступит в силу после того, как его вывесят в публичном месте на территории аэропорта.

Как сообщал УНИАН, 12 августа международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за массовых акций протеста.