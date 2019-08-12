Аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за массовых акций протеста (фоторепортаж)

Тысячи пассажиров застряли в гонконгском аэропорту в ожидании вылета.

В понедельник, 12 августа, международный аэропорт Гонконга отменил все вылеты из-за акции протеста, которые продолжаются в главном терминале уже четвертый день.

Об этом сообщает ВВС.

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Аэропорт Гонконга - один из наиболее занятых в мире, поэтому из-за отмены вылетов в ожидании своих рейсов в нем скопились тысячи людей.

Представители аэропорта, в свою очередь, заявили, что протесты «серьезно нарушили деятельность» объекта. В администрации аэропорта пояснили, что отменены все рейсы, на которые еще не началась регистрация. Самолетам, которые находятся на пути в Гонконг, позволят приземлиться.

Пока не сообщается, когда планируют возобновить вылеты.

Как сообщал УНИАН, два месяца назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга материковому Китаю для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов. Во время протестных акций полиция неоднократно применяла слезоточивый газ против их участников.

Недели ожесточенных протестов погрузили Гонконг в самый серьезный политический кризис за последние десятилетия, бросив серьезный вызов центральному правительству в Пекине.