New York Times: Ложь Кремля о новом ядерном взрыве напомнила россиянам о Чернобыле

Ядерная авария на прошлой неделе не была такой же сокрушительной, как на ЧАЭС, но сокрытие правды многим напомнило страшные события 33 года назад.

В онлайн-сообщениях и звонках местным чиновникам в понедельник россияне выражали свое раздражение взрывом небольшого ядерного реактора на военном испытательном полигоне. Люди обозлены, что авария произошла на прошлой неделе, но их правительство молчало об этом несколько дней.

«Даже если это не так опасно, как кажется, мы заслуживаем знать», - сказал New York Times житель Санкт-Петербурга Даниил Коцюбинский, который давил на местные власти с требованием предоставить информацию.

Инцидент, окутанный тайной, произошел в минувший вторник на побережье Белого моря. По мнению американских аналитиков, очевидно, взрыв произошел во время испытания нового типа крылатых ракет с ядерным двигателем. Погибли по меньшей мере семь человек. А радиационный фон ненадолго вырос в городе за 40 километров. Однако, это заставило экспертов на Западе начать работу, чтобы выяснить причины такого повышения. Военные и государственная компания России по атомной энергетики признали смерти. Но они не сообщили никаких деталей об аварии. Поэтому большинству россиян оставалось только догадываться.

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Трансляция некоторых телеканалов в Москве загадочно была прервана на 53 минуты в ночь инцидента. Государственное телевидение впоследствии объяснило это якобы перебоем в системе предупреждения штормов. Экраны стали синими. Текст призывал людей оставаться дома из-за приближения шторма. Но погода осталась хорошей.

Когда государственная компания по ядерной энергетике через два дня после аварии наконец признала взрыв, связанный с радиоактивными материалами, это не попало в вечерний выпуск телевизионных новостей. Государственный «Первый канал» выделил на этот сюжет лишь 36 секунд.

Шквал мутных и лживых репортажей напомнил некоторым россиянам о катастрофе на Чернобыльской АЭС, которую правительство тоже умалчивало на протяжении нескольких дней. Хотя в этот раз выброс радиации был значительно меньшим. Только в воскресенье российские ученые объяснили, что небольшой ядерный реактор вышел из строя. Сначала информационное агентство ТАСС выпустило новость о том, что уровень радиации после инцидента был нормальным. Но ученые в воскресенье поставили под сомнение это утверждение.

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Бизнес-издание «Коммерсантъ» писало, что власти закрыли часть моря вблизи места испытания оружия для судов из-за утечки токсичных отходов от топлива обычных ракет. О радиации ничего не было сказано. При этом издание цитировало анонимный источник. Городские власти Северодвинска опубликовали в сети сообщение о кратковременном росте уровня радиационного фона. Но его потом удалили.

«Я не критик правительства, но в такой ситуации оно ведет себя отвратительно», - написал житель Северодвинска Дмитрий Жуков в российской соцсети Vkontakte.

«У нас под боком миниатюрная Фукусима произошла, а они делают вид, будто ничего не было», - добавил он.

Жуков также указал на то, что жителям Москвы хотя бы сказали оставаться дома из-за якобы шторма. А тем, кто живет рядом с местом взрыва, никаких таких оговорок не дали. Для Коцюбинского в Санкт-Петербурге противоречивые сообщения об аварии стали страшным напоминанием о Чернобыле. Тогда в 1986 году ему приказали маршировать на параде Первого мая, когда власти СССР замалчивали взрыв реактора, который произошел за считанные дни до празднования. Таким образом, миллионы детей по всей стране не знали, что на улице опасно.

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В Украине, где расположен Чернобыль, ветер разнес радиоактивную пыль, облучая детей на парадах. На севере России выпали канцерогенные дожди. Когда память об этих событиях была еще очень свежей, в России в 1993 году была принята конституция, которая запрещает засекречивать информацию о рисках для здоровья граждан.

«Они заставили нас ходить на эти демонстрации. Мы ничего не знали. Мы страдали под дождем. Это не было чем-то смертельным. Но это все равно радиация. Такое не должно происходить в обществе, в котором правительство отвечает перед народом», - говорит Коцюбинский.