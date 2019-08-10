В Кыргызстане арестовали телеканал задержанного экс-президента Атамбаева

На имущество телеканала Атамбаева наложен арест.

Силовые структуры Кыргызстана 9 августа арестовали имущество телеканала "Апрель", который принадлежит задержанному экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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По словам генерального директора телеканала Дмитрия Ложникова, последние три дня эфирную трансляцию канала выключили на территории всей страны. Ложников пообещал продолжить работу телеканала и после ареста его офиса.

Пресс-служба МВД Кыргызстана подтвердила, что на имущество телеканала "Апрель" и компанию "Медиа-форум" по решению суда наложен арест.

Телеканал и здание АО "Медиа-форум" принадлежат Алмазбеку Атамбаеву, бывшему президенту Кыргызстана, которого задержали за день до того, 8 августа.

Напомним, в Кыргызстане вечером 7 августа пытались штурмом задержать экс-президента Алмазбека Атамбаева. Спецназовцы провели две неудачные штурмы. Бывшего главу государства задержать не удалось, зато один силовик погиб и по меньшей мере 52 человек ранены.

После столкновений во время операции в доме экс-президента открыты уголовные дела против его сторонников – "массовые беспорядки", "хулиганство", "захват заложников" и "убийство". Также президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 7 августа, прервав свою краткосрочную недельный отпуск, уехал в Бишкек, чтобы созвать экстренное заседание Совета безопасности.

8 августа Атамбаева задержали, объявили о подозрении в коррупции и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 августа.