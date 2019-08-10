КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

Это пятый запуск ракет Северной Кореей за последние две недели.

В субботу, 10 августа, КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.

Об этом пишет Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи.

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Пуск был осуществлен из города Хамхын (восток Северной Кореи) в сторону Японского моря. Другие подробности очередного пуска ракет пока что неизвестны.

Южнокорейские военные пребывают в состоянии готовности и следят за ситуацией и возможными новыми пусками.

Как отмечает Yonhap, это пятый запуск ракет Северной Кореей за последние две недели.

Так, предыдущий запуск северокорейских ракет прошел утром 6 августа и стал четвертым за две недели. 5 августа Минобороны Южной Кореи заявило, что Сеул и Вашингтон проведут военные учения, как и планировали, несмотря на предупреждение КНДР.