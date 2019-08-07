Ким Чен Ын назвал запуск ракет предупреждением США и Южной Корее

Северокорейский лидер присутствовал на испытаниях ракет и остался ими доволен.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что запуск тактических управляемых ракет был предупреждением США и Южной Корее в ответ на их совместные военные учения.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает РБК.

Отмечается, что северокорейский лидер присутствовал на испытаниях и остался ими доволен. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракет будет возможностью "отправить предупреждение США и Южной Корее" в ответ на их военные учения.

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ЦТАК добавляет, что две ракеты пролетели над Пхеньяном и поразили цели на восточном побережье КНДР.

Ранее МИД Северной Кореи заявил, что учения Вашингтона и Сеула могут помешать Пхеньяну добиться прогресса в отношениях с США и Южной Кореей и начать искать другой путь. Ведомство пообещало, что они "заплатят высокую цену", если продолжат игнорировать предупреждения КНДР.

Запуск северокорейских ракет прошел утром 6 августа и стал четвертым за две недели. 5 августа Минобороны Южной Кореи заявило, что Сеул и Вашингтон проведут военные учения, как и планировали, несмотря на предупреждение КНДР.