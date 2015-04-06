В США заявили, что не снимут санкции с Ирана до подписания ядерного соглашения

По словам представителя Белого дома, было бы неосмотрительно немедленно отменять эти санкции. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Между тем иранская сторона неоднократно повторяла, что санкции должны быть сняты немедленно.

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На прошлой неделе шестерка ведущих мировых держав выработала рамочное соглашение с Ираном, однако окончательный договор предстоит выработать до конца июня.