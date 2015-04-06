В США заявили, что не снимут санкции с Ирана до подписания ядерного соглашения
21:51, 06 апреля 2015Мир
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США заявили о том, что сроки и темпы отмены санкций против Тегерана будет обсуждаться после того, как будет достигнуто окончательное соглашение по иранской ядерной программе.
REUTERS
По словам представителя Белого дома, было бы неосмотрительно немедленно отменять эти санкции. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Между тем иранская сторона неоднократно повторяла, что санкции должны быть сняты немедленно.
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На прошлой неделе шестерка ведущих мировых держав выработала рамочное соглашение с Ираном, однако окончательный договор предстоит выработать до конца июня.
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