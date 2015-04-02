Санкции против Ирана будут прекращены по итогам работы МАГАТЭ - Белый дом

Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам переговоров ЕС и "шестерки" международных посредников с Ираном.

В документе отмечается, что Иран получит ослабление санкций в случае, если будет соблюдать обязательства "верифицирующим" образом, передает ТАСС.

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Санкции США и ЕС будут прекращены после того, как МАГАТЭ подтвердит, что Иран сделал все шаги относительно принятых обязательств, сказано в заявлении. Невыполнение Ираном обязательств приведет к восстановлению санкций, предостерегает администрация США.

Ранее УНИАН сообщал, что глава МИД Ирана заявил, что решение по ядерной программе найдено.