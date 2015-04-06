Ципрас не будет просить денег у Путина - СМИ

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас не будет просить денег у президента РФ Владимира Путина во время визита в Москву 8 апреля.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на греческих чиновников и аналитиков, передает Украинская правда.

Как пишет издание, слабая экономика России и ограниченный интерес в Греции делают РФ нежизнеспособным альтернативным источником финансирования.

По мнению аналитиков, поездка Ципраса в Москву вряд ли принесет какие-то ощутимые выгоды, но усилит риски, такие как недоверие между Афинами и другими европейскими столицами, в частности, Берлином.

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По словам греческих чиновников, в Москве Ципрас обсудит возможность освобождения греческих сельскохозяйственных продуктов от российского эмбарго.

Кроме того, Афины уже попросили Москву снизить цены на российский природный газ для Греции.

В то же время, как считают греческие чиновники, никаких решений по этим двум вопросам во время визита не ожидается.

Напомним, ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Греция пока не обращалась к РФ за финансовой помощью.