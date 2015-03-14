Греция отказывается от финансовой помощи России

Об этом в пятницу, 13 марта, заявил греческий министр финансов Янис Варуфакис, сообщает Deutsche Welle.

Решение этой проблемы необходимо найти в рамках Европейского Союза.

В настоящее время Афины не стремятся получить поддержку от стран, не входящих в еврозону, в том числе, от России, сказал глава финансового ведомства.

В то же время, он высказался за необходимость скорейшего достижения договоренностей с правительством в Москве о путях урегулирования украинского кризиса.

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В январе западные СМИ писали, что жесткая позиция нового правительства Греции против введения новых санкций Евросоюза против России означает, скорее всего, что премьер-министр Алексис Ципрас пытается воспользоваться тем же рецептом, что и Венгрия, чтобы получить финансовую поддержку и прощение долгов от Брюсселя.

В свою очередь, Москва тоже пытается воспользоваться тяжелым экономическим положением Афин. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия может предоставить Греции финансовую помощь.