Wall Street Journal: Путин может усилить войну против Украины или начать новую из-за протестов

Российскому автократу срочно нужно мобилизовать россиян и улучшить свой рейтинг, а это за последние годы лучше всего делала война.

Российские правоохранители задержали сотни демонстрантов в Москве, поскольку режим Владимира Путина пытается подавить призывы провести честные выборы. Таким образом автократ России не так демонстрирует свою силу, как выдает слабость.

Об этом пишет Wall Street Journal в редакционной статье, напоминая, что акции протеста начались в прошлом месяце после того, как нескольким оппозиционным кандидатам запретили баллотироваться в депутаты городской Думы Москвы. Сейчас партия Путина "Единая Россия" контролирует этот орган. Но критики президента имеют хорошие шансы отобрать этот контроль на выборах в следующем месяце.

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Издание отмечает, что недовольство режимом Путина всегда было сильнее в крупных городах России. Но за последний год даже те регионы, которые традиционно поддерживали автократа, теперь отвернулись от него из-за плохого состояния российской экономики. На протяжении последних пяти лет доходы россиян падали. А в этом году ВВП страны вырастет немного больше, чем на 1%. России пришлось повысить пенсионный возраст. Но это непопулярное решение никак не принесло политической выгоды Путину, а как раз наоборот.

Теперь риск заключается в том, что он может начать битву за рубежом: новый фронт в Балтии или пойти на эскалацию против Украины в Азовском море, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Рейтинг одобрения Путина достигал 90% после того, как он развязал войны против Грузии и Украины.

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Издание также отмечает, что некоторые круги в США и Европе теряют терпение в долгосрочной стратегии изоляции России. И это может тоже подтолкнуть Путина действовать более агрессивно. Поэтому Запад должен не сдаваться ему, а четко дать понять, что любая эскалация за рубежом столкнется с решительным сопротивлением и приведет к введению новых болезненных санкций против России.