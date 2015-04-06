В Египте убит лидер исламистской группировки

Об этом пишет Дождь со ссылкой на издание «Эль-Хадас».

Теракт произошел на мосту через Нил в каирском районе Замалек возле полицейского блокпоста. В результате взрыва погиб один полицейский, еще несколько человек пострадали.

Вскоре после взрыва ответсвенность взяла на себя группировка «Хозяева Египта», которая уже осуществила десятки нападений на египетских силовиков с момента смещения президента Мухаммеда Мурси в 2013 году. На прошлой неделе она заявляла о причастности к взрыву на территории местного университета.

Читайте такжеАрмия Египта уничтожила на Синае 45 исламистских боевиковВскоре полиция опубликовала фотографию, на которой запечатлен окровавленный труп лидера группировки Аттыйя. Подробности операции не уточняются.

Теракты различных исламистских группировок в Египте происходят регулярно на протяжении последних полутора лет. Исламисты активно действуют на Синайском полуострове, устраивая нападения на силовиков и объекты инфраструктуры.