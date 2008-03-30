Миллионы людей на планете в субботу выключили свет
10:49, 30 марта 2008Мир
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Миллионы людей в разных городах планеты приняли в субботу вечером участие в акции "Час Земли".
Как передает радио «Свобода»,они выключили на один час свет в своих домах. Уличное освещение также было частично погашено.
Цель акции - напомнить о необходимости рационального использования электроэнергии - с тем, чтобы уменьшить выброс электростанциями в атмосферу газов, способствующих так называемому "парниковому эффекту".
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