Миллионы людей на планете в субботу выключили свет

Миллионы людей в разных городах планеты приняли в субботу вечером участие в акции "Час Земли".

Как передает радио «Свобода»,они выключили на один час свет в своих домах. Уличное освещение также было частично погашено.

Цель акции - напомнить о необходимости рационального использования электроэнергии - с тем, чтобы уменьшить выброс электростанциями в атмосферу газов, способствующих так называемому "парниковому эффекту".