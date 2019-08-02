"Новая гонка вооружений в мире": Германия выступила с заявлением из-за разрыва ядерного договора России и США

Министр иностранных дел Германии выразил сожаление по поводу того, что Россия не предприняла необходимых шагов для спасения договора.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что окончание действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) означает, что Европа "теряет часть своей безопасности".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайтенемецкого МИД.

Читайте такжеС сегодняшнего дня прекращает действие ракетный договор между Россией и США

"С окончанием договора в Европе теряется часть безопасности. В разгар холодной войны США и Советский Союз согласились разоружить ядерные ракеты средней дальности в Европе. Я убежден, что сегодня мы должны вновь добиться успеха и согласиться на правила разоружения и контроля над вооружениями, чтобы предотвратить новую гонку ядерных вооружений", - говорится в заявлении.

Он выразил сожаление по поводу того, что Россия не сделала необходимых шагов для спасения договора.

"Даже таким ядерным государствам, как Китай, приходится нести ответственность за контроль над вооружением, у них теперь больше веса в мире, чем во время холодной войны. Вызовы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, растут с окончанием договора. Они больше не ограничиваются Европой", - заявил Маас.

Как известно, Соединенные Штаты 2 августа официально выходят из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение холодной войны.

2 февраля США прекратили свои обязательства по Договору и начали процесс выхода из него. Вскоре после этого президент России Владимир Путин приостановил обязательства России по договору. РФ последовательно отрицала все обвинения США.

Аналитики опасаются, что крах исторического соглашения может привести к новой гонке вооружений между США, Россией и Китаем.