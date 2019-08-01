Захарова считает, что реагировать на эту инициативу нет смысла, потому что с 2011 года Вашингтон по разным поводам вводил санкции в отношении Москвы 71 раз.

В МИД РФ назвали «пакостями» инициативы США остановить «Северный поток-2» в обход Украины, на которые не надо обращать внимания.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что американские законодатели не первый раз рассматривают вопрос о санкциях против «Северного потока-2».

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«Не знают за что взяться и какую пакость придумать. Нужно обратить внимание на то, что речь пока идет об обсуждении очередного витка русофобских мер в Конгрессе США. Там обсуждается много всего, не всегда принимаются решения. И во что это все выльется, сложно сказать», - сказала Захарова.

Она напомнила, что в США рассматривают законопроект «О энергобезопасности Европы» против «Северного потока-2» и после прохождения профильных комитетов документ будет вынесен на рассмотрение Сената.

Захарова считает, что реагировать на эту инициативу не имеет смысла, потому что с 2011 года Вашингтон по разным поводам вводил санкции в отношении Москвы 71 раз.

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Она подчеркнула, что США ничего не могут сделать с сооружением «Северного потока-2».

«Он строится вопреки всем угрозам. Инициаторы санкций выставляют себя на посмешище, не желая и не давая другим подключится к выгодному для них проекту. Это показатель собственного бессилия и невозможности использовать какие-либо другие инструменты, которые существуют», - сказала она.

По ее словам, американские бизнесмены только потеряли от санкций своего правительства.

Как сообщал УНИАН, комитет Сената США по иностранным делам поддержал законопроект, который предусматривает введение санкций в связи с подводным сооружением газопровода "Северный поток-2" на дне в Балтийском море.