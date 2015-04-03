В Германии протестуют против войн, оружия и конфликта в Украине

В городе Гронау федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия около 350 демонстрантов в пятницу, 3 апреля, собрались у ворот урановой фабрики Urenco и требовали срочно прекратить обогащение урана, пишет Deutsche Welle.

В городе Брухкебель федеральной земли Гессен больше 100 человек протестовали против вооруженного конфликта в Украине и командировки солдат Бундесвера в горячие точки за границей. Около десяти пацифистов в знак протеста против атомного оружия провели молебен возле авиабазы Бюхель - единственного объекта на территории Германии, где хранятся атомные вооружения США.

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Ожидается, что к понедельнику тысячи людей примут участие в 80 мероприятиях в защиту мира и против войны. В центре внимания нынешних демонстраций должен оказаться и конфликт в Украине, отмечает агентство dpa. Организаторы рассчитывают на стабильное количество участников. В 2014 году на пасхальные марши в Германии вышли несколько тысяч человек.