Во Франции сигареты теперь будут продавать в одинаковых пачках
20:40, 03 апреля 2015Мир
2098
Французские парламентарии приняли антитабачный закон.
REUTERS
Парламент Франции принял закон, согласно которому пачки всех производителей сигарет будут одинаковыми.
За такое решение проголосовало 19 депутатов национального собрания (нижняя палата парламента - Ред.), передает Украинская правда со ссылкой на Le Figaro.
Еще 11 парламентариев проголосовали "против" и один "воздержался".
Читайте такжеВ Британии принят запрет брендинга на сигаретах
Согласно решению, с мая 2016 года пачки сигарет всех производителей будут одинаковыми - того же самого размера, формы, цвета и с одинаковыми надписями.
Названия брендов будут содержаться на пачках, однако будут напечатаны маленьким шрифтом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter