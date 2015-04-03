Во Франции сигареты теперь будут продавать в одинаковых пачках

Парламент Франции принял закон, согласно которому пачки всех производителей сигарет будут одинаковыми.

За такое решение проголосовало 19 депутатов национального собрания (нижняя палата парламента - Ред.), передает Украинская правда со ссылкой на Le Figaro.

Еще 11 парламентариев проголосовали "против" и один "воздержался".

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Согласно решению, с мая 2016 года пачки сигарет всех производителей будут одинаковыми - того же самого размера, формы, цвета и с одинаковыми надписями.

Названия брендов будут содержаться на пачках, однако будут напечатаны маленьким шрифтом.